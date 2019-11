Für Organisatoren wird mit Auftritt kommendes Jahr "ein Traum wahr"

Paul McCartney Stargast der 50. Ausgabe des Glastonbury-Musikfestivals

London (AFP) - Ex-Beatle Paul McCartney ist der Stargast der 50. Ausgabe des legendären Glastonbury-Musikfestivals. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, steht der Sänger am 27. Juni als Top-Künstler auf der sogenannten Pyramid Stage, dem traditionellen Höhepunkt des Festivals in der südwestenglischen Grafschaft Somerset.

Auftritt von Paul McCartney © AFP

Mit der Rückkehr des 77-Jährigen auf die Pyramid Stage werde "ein Traum wahr", erklärte Festival-Ko-Organisatorin Emily Eavis auf der Glastonbury-Website. "Es gibt wirklich niemanden, den wir uns mehr für das 50-jährige Jubiläum gewünscht haben."

McCartney war zuletzt im Jahr 2004 als Top-Künstler beim Glastonbury-Festival aufgetreten. Seine Rückkehr hatte der Brite im Onlinedienst Twitter bereits angedeutet: Er veröffentlichte Fotos des Komponisten Philip Glass, der Schauspielerin Emma Stone und des Musikers Chuck Berry. Ihre Nachnamen zusammengenommen - Glass-Stone-Berry - klingen wie Glastonbury.

Der Verkauf der 135.000 Eintrittskarten für die Jubiläumsausgabe des Festivals hatte vergangene Woche begonnen. Binnen 34 Minuten waren alle Tickets weg.