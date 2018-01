Letzte Staffel der US-Erfolgsserie soll erst 2019 kommen

Pause bei "Game of Thrones"

Los Angeles (AFP) - Pause bei "Game of Thrones": Die achte und letzte Staffel der US-Erfolgsserie wird nicht mehr im Jahr 2018 zu sehen sein. Der US-Kabelsender HBO bestätigte am Donnerstag, dass die Fans der Fantasy-Fernsehserie bis zum nächsten Jahr warten müssen, um zu erfahren, wie die ans Mittelalter angelehnte Saga um die Thronschlacht mehrerer Familien ausgeht.

Der britische Schauspieler Kit Harington spielt Jon Snow in "Game of Thrones" © AFP

In der Fachpresse wurde die Ankündigung begrüßt und die Erwartung geäußert, dass die Pause dabei helfen werde, die Qualität der Episoden der letzten Staffel zu erhöhen. Die Fantasy-Serie hat weltweit Millionen Fans; allein in den USA wird jede Episode von "Game of Thrones" von rund 20 Millionen Zuschauern gesehen. Die 2011 gestartete Serie wird immer wieder wegen der äußerst brutalen Szenen kritisiert.