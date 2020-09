46-Jähriger entblößt sich vor Geschäftsfrau - Polizisten überprüfen Beschreibung

Penistätowierung überführt Exhibitionisten im bayerischen Hof

Hof (AFP) - Ein 46-jähriger Exhibitionist ist im bayerischen Hof durch eine Tätowierung auf seinem Penis überführt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beleidigte der Mann am Montagabend die Besitzerin eines Ladens und entblößte sich vor ihr. Demnach hatte der Verdächtige sich vor ihrem Geschäft zum Schlafen hingelegt, was die Frau nicht dulden wollte. Im Zuge des verbalen Streits zog er seine Hose herunter.

"Der Frau blieb somit der Anblick seines Geschlechtsteils nicht erspart, und sie erkannte bei dieser Gelegenheit ein Tattoo auf dem besten Stück des Manns, der kurz darauf die Flucht ergriff", hieß es in der Mitteilung der Hofer Beamten zu dem Einsatz. Aufgrund der Personenbeschreibung der Ladenbesitzerin hatten sie schnell einen konkreten Verdacht gegen den schon amtsbekannten 46-Jährigen.

Einsatzkräfte stöberten den Beschuldigten in einer nahen Wohnung auf und übernahmen danach die Aufgabe, die Indizienlage zu überprüfen. Dabei stellten sie laut Polizeiangaben eine "exakte Übereinstimmung" der Tätowierung mit der von der Frau gegebenen Beschreibung fest. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung und Exhibitionismus ermittelt.