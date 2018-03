Der "Führer der Nation" Rachmon wird ab Sommer zum Aufsatzthema

Personenkult um Staatschef wird Prüfungsstoff an Universitäten in Tadschikistan

Duschanbe (AFP) - Tadschikistan verstärkt den Personenkult um Staatschef Emomali Rachmon: Bei den Aufnahmeprüfungen für die Universitäten des Landes sollen Bewerber die Themen "Führer der Nation - Verteidiger der Nation" und "Wir sind Schüler des Führers der Nation" bearbeiten, wie ein Sprecher des Erziehungsministeriums am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die Auswahlverfahren an den Universitäten in dem armen zentralasiatischen Land finden traditionell im Sommer statt.

Rachmon an Dammbaustelle © AFP

Der 65-jährige Rachmon regiert Tadschikistan seit 1992. Die Regierungspropaganda stilisiert ihn zum Retter nach einem blutigen Bürgerkrieg, der nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion ausgebrochen war. Seit 2015 trägt Rachmon den Titel "Führer der Nation", der ihm und seiner Familie zahlreiche Privilegien garantiert, darunter lebenslange Immunität. Im vergangenen Juli wurde ein Buch mit den "Gedanken" des Präsidenten veröffentlicht.