Staatschef: Noch kein "wirkliches Bewusstsein" für Gefahr durch Coronavirus

Perus Präsident kritisiert Schlangen beim Bier-Einkauf

Lima (AFP) - Der peruanische Präsident Martín Vizcarra hat Bürger seines Landes dafür kritisiert, das sie inmitten der Corona-Krise für den Einkauf von Bier Schlange stehen. Er habe ein Video von Menschen gesehen, die beim Biereinkauf nicht die Vorgaben zum Mindestabstand eingehalten hätten, sagte Vizcarra am Sonntag in Lima. Dies zeige, dass noch immer "kein wirkliches Bewusstsein" für die Gefahr durch das Virus bestehe.

Der peruanische Präsident Martín Vizcarra © AFP

Der Staatschef bezog sich auf Menschenansammlungen vor einem Laden in der nördlichen Region Piura. Bilder davon kursierten in den Onlinenetzwerken. Piura ist eine der am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen des südamerikanischen Landes. In Peru gelten seit Mitte März weitgehende Ausgangsrestriktionen. Bis zum Sonntag wurden in dem Land rund 27.500 Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Virus und 728 Todesopfer der Pandemie gezählt.