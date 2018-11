Sänger: Alte Parameter sind heute "völlig überholt"

Peter Maffay findet Vaterschaft mit 69 unproblematisch

Berlin (AFP) - Sänger Peter Maffay sieht in seiner späten Vaterschaft kein Problem. Zur Frage, ob ein Mann so wie er mit 69 Jahren noch einmal Vater werden müsse, sagte Maffay der "Bild"-Zeitung vom Freitag: "Nein, man muss nicht. Aber wenn man es will, dann kann man es."

Peter Maffay © AFP

Es gebe hier keine Spielregeln, sagte Maffay. "Diese Parameter, die möglicherweise irgendwann mal in den Köpfen von einigen wenigen Menschen eine Rolle gespielt haben, sind heutzutage sowieso völlig überholt."

Maffay war vor drei Wochen noch einmal Vater einer Tochter geworden. Aktuell habe er "überhaupt keine Zeit, über Dinge wie das Alter nachzudenken", sagte er der Zeitung. "Das ist auch nicht nötig, weil mir der liebe Gott eine sehr gute Gesundheit mit auf den Weg gegeben hat."