70-Jähriger fühlt sich von Musik "beflügelt und beseelt"

Peter Maffay würde sich wieder für eine Musikkarriere entscheiden

Berlin (AFP) - Der Sänger Peter Maffay würde sich rückblickend wieder für eine Musikkarriere entscheiden. "Wenn ich heute vor derselben Entscheidung stünde wie damals, würde ich Musik wieder zu meinem Lebensinhalt machen", sagte Maffay an seinem 70. Geburtstag am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Musik habe ihn immer wieder "beflügelt und beseelt".

Sänger Peter Maffay © AFP

Als er in den 70er Jahren beschlossen habe, von Schlager zu Rockmusik zu wechseln, habe er nicht alle seine Fans mitnehmen können. "Die Metamorphose hat ein bisschen gedauert", sagte Maffay. Sie habe sich nicht von einen Tag auf den anderen vollzogen. Er sei mit Musikern zusammengekommen, die Rockmusik spielten. Das Genre sei ihr gemeinsamer Wunsch gewesen. "Ich habe das als ganz natürliche Entwicklung empfunden", betonte Maffay.

Seit mehreren Jahren engagiert sich der Sänger gegen Rassismus. Diese Haltung habe er jedoch erst lernen müssen. In Rumänien, wo er aufgewachsen war, sei es in der kommunistischen Diktatur nicht möglich gewesen, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen. "Ich bin ein bisschen spät eingestiegen in solche Themen", sagte Maffay. Als er nach Deutschland gekommen sei, sei es für ihn eine "völlig andere Welt" gewesen.