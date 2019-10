Zunächst unbekannte Substanz entpuppt sich bei Untersuchung als ungefährlich

Pfefferstaub aus Akte der Staatsanwaltschaft löst Großeinsatz in Arnsberg aus

Arnsberg (AFP) - Eine zerdrückte Pfefferkugel in einer Verfahrensakte der Staatsanwaltschaft hat im nordhein-westfälischen Arnsberg einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen einer zunächst unbekannten Substanz im Gebäude der Anklagebehörde klagten am Montag sieben Menschen über leichte Reizungen der Atemwege, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Feuerwehrleute betreuten die Betroffenen, ein Teil des Gebäudes wurde geräumt.

Einsatz am Gebäude der Staatsanwaltschaft Arnsberg © AFP

Zur Untersuchung der Substanz wurden anschließend Experten der Feuerwehr Dortmund hinzugezogen. Am späten Montagabend gaben die Behörden dann Entwarnung: Es handelte sich um Pfefferstaub.

Wie sich herausstellte, war einer Akte eine Pfefferkugel beigelegt worden. Bei diesen sogenannten Pepperballs handelt es sich um Kugeln, die verschossen werden können und der Tierabwehr dienen. Aus unbekannten Gründen wurde die Pfefferkugel beschädigt, so dass der Pfeffer beim Öffnen der Akte austrat.