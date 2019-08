Tier mit Traktor aus misslicher Lage befreit

Pferd in Bremerhaven steckt bis zum Hals im Schlamm

Bremerhaven (AFP) - Ein Pferd ist in Bremerhaven bis zum Hals im Schlamm stecken geblieben. Das 13 Jahre alte Tier verlor die Kontrolle und rutschte in einen Graben, wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte. Die Besitzerin alarmierte daraufhin die Feuerwehr, einen Tierarzt und einen Bekannten mit einem Traktor.

Pferderettung mit Traktor in Bremerhaven © AFP

Nach Absprache zwischen Rettern und Tierarzt konnte das Tier mit einem speziellen Tierrettungsgeschirr und dem Traktor aus seiner misslichen Lage befreit werden. Es blieb unverletzt.