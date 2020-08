Tier stirbt bei Kollision nahe Blankenburg - 200 Reisende bleiben unverletzt

Pferd in Mecklenburg-Vorpommern von Regionalzug erfasst und getötet

Rostock (AFP) - In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Pferd von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Wie die Bundespolizei in Rostock berichtete, entkam das Tier am frühen Dienstagabend von einer Weide bei der Ortschaft Blankenberg nordöstlich von Schwerin und lief auf die Gleise. Dort wurde es von dem mit rund 200 Reisenden besetzten Zug überfahren.

Die Insassen der Regionalbahn, die sich auf dem Weg nach Rostock befand, blieben unverletzt. An dem Zug entstand leichter Schaden, so dass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Bundepolizei zufolge waren insgesamt zwei Pferde von der Weide entkommen. Sie brachten anscheinend den Pfahl eines Elektrozauns zu Fall und gelangten so ins Freie. Die Ermittlungen zum Hergang liefen.