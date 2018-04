Zettel an Zaun in Thüringen wird falsch verstanden

Pflanzen zu verschenken - komplettes Gartenhaus leer

Nordhausen (AFP) - Eigentlich hat ein Mann aus Thüringen nur zwei Pflanzen verschenken wollen, doch sein freundliches Angebot bescherte ihm ein völlig ausgeräumtes Gartenhaus: Der 50-jährige Gartenbesitzer habe Anfang April einen Zettel mit der Aufschrift "Sie können mitnehmen" an den Gartenzaun in Artern gehängt, erklärte die Polizei in Nordhausen am Sonntag. Gemeint waren demnach zwei am Zaun befestigte Pflanzen.

Jemand nahm die Pflanzen auch mit - nicht aber den Zettel. "Der nächste Gartenfreund las den Zettel und begab sich zum Gartenhaus in der Annahme, dass alles zu verschenken sei", erklärte die Polizei. Der Schlüssel lag demnach neben der Tür.

"Es wurden in der Folge sämtliche Inhalte des Gartenhauses durch immer wieder nachrückende Gartenfreunde mitgenommen", hieß es im Polizeibericht. Am Samstag fand der Gartenbesitzer sein Gartenhaus nun völlig leer vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.