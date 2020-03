Jugendlicher kommt Streifenwagen im Auto seines Vaters entgegen

Pforzheimer Polizei stoppt 13-jährigen Autofahrer auf nächtlicher Spritztour

Pforzheim (AFP) - Einen erst 13-jährigen Autofahrer haben Polizisten in Pforzheim aus dem Verkehr gezogen. Dieser sei den Beamten mitten in der Nacht bei einer Streifenfahrt entgegengekommen, teilte die Polizei am Montag in der baden-württembergischen Stadt mit. Der Jugendliche benutzte dabei demnach den Wagen seines Vaters.

Polizeiauto © AFP

Nach Angaben der Polizei brauchten die Beamten in der Nacht zum Sonntag eine Weile, um die verbotene Spritztour zu stoppen. Da der 13-Jährige "mit überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs war, habe die Streifenwagenbesatzung diesem "zunächst ein ganzes Stück hinterherfahren" müssen, bevor sie ihn an einer Kreuzung stoppte. Die Polizisten hätten das Auto "verkehrssicher geparkt" und den Minderjährigen zur Wache gebracht. Dort holte ihn sein Vater ab.