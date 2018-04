DFB-Ehrenspielführer übergibt Bewerbungsunterlagen

Philipp Lahm hofft auf neues Fußball-Sommermärchen bei Euro 2024

Frankfurt/Main (AFP) - Der Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Philipp Lahm, hofft auf den Zuschlag Deutschlands für die Europameisterschaft 2024. "Ich war als Spieler bei der WM 2006 mit dabei - ich bin mir sicher, dass wir wieder eine große Begeisterung und einen neuen Zusammenhalt bei der Uefa Euro 2024 erleben werden", erklärte Lahm am Dienstag zur Übergabe der Bewerbungsunterlagen an den europäischen Fußballverband Uefa in Nyon in der Schweiz.

Philipp Lahm © AFP

Der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 ergänzte: "Wir sind ein weltoffener Gastgeber, wir haben moderne Stadien und eine gute Infrastruktur - bei uns ist der Fußball zu Hause." Er wisse, dass die Europameisterschaft für alle in Europa ein schönes Fußballfest werde.

Lahm als Bewerbungsbotschafter übergab die Unterlagen zusammen mit DFB-Präsident Reinhard Grindel, DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius sowie der früheren Nationalspielerin und DFB-Integrationsbotschafterin Celia Sasic an den Uefa-Generalsekretär Theodore Theodoridis. Neben Deutschland bewirbt sich auch die Türkei. Die Entscheidung fällt am 27. September.