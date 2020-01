Experten halten Vulkan Taal weiter für sehr gefährlich

Philippiner drängen nach Vulkanausbruch auf Rückkehr in ihre Häuser

Talisay (AFP) - Drei Tage nach Beginn des Vulkanausbruchs auf den Philippinen drängen tausende Menschen auf eine Rückkehr in ihre Häuser. Zahlreiche Anwohner, die ihre Häuser im Umkreis des Vulkans Taal überstürzt verlassen mussten, forderten am Mittwoch Zugang, um ihr Vieh versorgen oder die Häuser von der schweren Ascheschicht befreien zu können. Seit Ausbruch des rund 65 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gelegenen Vulkans suchten rund 40.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften.

Von Asche bedeckter Ort auf den Philippinen © AFP

"Wir wollen in unsere Häuser und die Dächer säubern", sagte Melvin Casilao der Nachrichtenagentur AFP. "Sie liegen unter dicker Asche und könnten einstürzen." Die Bewohner der betroffenen Regionen verweisen darauf, dass sich die Vulkanaktivität zuletzt etwas beruhigt hat und weniger Asche ausgestoßen wird. Viele hatten ihre Häuser überstürzt verlassen müssen, viele konnten nichts mitnehmen außer ihrer Kleidung am Leib.

Die Behörden sehen indes weiterhin große Gefahren für die Bevölkerung. Seismologen registrierten zuletzt eine Reihe von Erdstößen und Rissen, die sich in Straßen bildeten. Dies deute darauf hin, dass sich das Magma weiter bewege und der Vulkan äußerst gefährlich bleibe, hieß es.

In einigen Gegenden wurden Soldaten postiert, um die Menschen an einer zu frühen Rückkehr zu hindern. "Es geht um die Sicherheit der Bewohner", sagte Polizistin Sarah Jane Saballa. Trotz der Risiken ließen einige Gegenden Bewohner jedoch kurzzeitig zurückkehren.