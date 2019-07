Sprengkörper war offenbar durch Feldarbeiten an die Oberfläche gelangt

Phosphorgranate aus dem Krieg löst vermutlich Flächenbrand in NRW aus

Nideggen (AFP) - Eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat in der Kleinstadt Nideggen im nordrhein-westfälischen Kreis Düren offenbar einen Flächenbrand ausgelöst. Die Granate war vermutlich durch Feldarbeiten ans Tageslicht gelangt und könnte am Montagnachmittag ein Stoppelfeld in Brand gesetzt haben, wie die Feuerwehr der Kleinstadt in der Eifel am Dienstag mitteilte.

Ein Rettungswagen © AFP

Die Flammen griffen zwar auf zwei kleine bewaldete Flächen über, konnten aber von rund 60 Einsatzkräften binnen zweieinhalb Stunden gelöscht werden. Wegen des giftigen Phosphors wurden elf Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte vorsichtshalber von einem Arzt untersucht. Ein Feuerwehrmann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.