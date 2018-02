Hund springt nach vorn und erschreckt Fahrer

Pitbull sorgt in Kassel für Autounfall

Kassel (AFP) - Ein Pitbull hat im hessischen Kassel für einen Autounfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprang der Hund am Vortag im Geländewagen eines 28-Jährigen beim Ausparken aus dem mit einem Sicherheitsnetz abgetrennten hinteren Teil des Fahrzeugs nach vorn zum Fahrer. Dieser erschreckte sich so sehr, dass er ungewollt das Gaspedal durchtrat, auf ein vor ihm geparktes Auto auffuhr und dieses gegen ein Verkehrsschild drückte.

Pitbull © AFP

Wie der Hund trotz des Trennnetzes nach vorn gelangen konnte, war laut Polizei unklar. Weder der Fahrer noch der Pitbull wurden demnach bei dem Unfall verletzt.