Plädoyers im Prozess gegen Ex-Schönheitskönig in Halle erwartet

Halle (AFP) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Reichsbürger und einstigen Schönheitskönig Adrian U. vor dem Landgericht Halle werden heute (11.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte soll im August 2016 bei der Zwangsräumung seines Hauses in Reuden in Sachsen-Anhalt auf einen Beamten eines Sondereinsatzkommandos geschossen und ihn am Hals verletzt haben. Den Vorwurf des versuchten Mordes an dem Polizisten weist der 44-Jährige zurück.

Justitia © AFP

Ob in dem seit rund anderthalb Jahren dauernden Prozess am Montag auch ein Urteil gesprochen wird, ist offen. Zuvor hat der Angeklagte, der sich im Laufe des Verfahrens teils sehr ausschweifend äußerte, noch Gelegenheit zum letzten Wort.