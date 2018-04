Plädoyers und Urteil in Prozess um Berliner Gefriertruhenmord erwartet

Berlin (AFP) - Im Prozess um den sogenannten Berliner Gefriertruhenmord werden am Mittwoch (10.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem angeklagten Trödelhändler Josef S. droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Ihm wird vorgeworfen, aus Habgier einen Rentner erschossen, dessen Leiche zerstückelt und die sterblichen Überreste zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe versteckt zu haben.

Landgericht Berlin © AFP

In dieser Zeit soll er sich die Rente des Manns in Höhe von 2000 Euro pro Monat erschlichen haben. S. gestand in dem Prozess, die Leiche zerstückelt zu haben. Er gab aber an, dass der Rentner sich selbst das Leben genommen habe. S. soll außerdem die Rente einer Seniorin kassiert haben, die bereits seit vielen Jahren als vermisst gilt. Auch hier laufen Ermittlungen wegen Mordverdachts.