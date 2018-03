Plädoyers und Urteil in Revisionsprozess gegen Kölner Raser erwartet

Köln (AFP) - Im Kölner Revisionsprozess gegen zwei mutmaßliche Raser wegen eines tödlichen Autorennens werden am Donnerstag (09.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Anschließend will das Kölner Landgericht das Urteil verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob die Angeklagten die gegen sie verhängten Haftstrafen im Gefängnis verbüßen müssen. In einem ersten Prozess wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

Diese Strafaussetzung hob der Bundesgerichtshof auf und verwies den Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Die Strafhöhe von zwei Jahren sowie 21 Monaten wegen fahrlässiger Tötung beanstandeten die Karlsruher Richter nicht. Im April 2015 hatten sich die damals 21 und 22 Jahre alten Männer ein illegales Autorennen geliefert, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen erlitt.