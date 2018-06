Unbekannte müssen zum Abtransport der Beute mindestens Kleinlaster benutzt haben

Planenschlitzer lassen in Sinsheim rund 150 Paar Marken-Sportschuhe mitgehen

Mannheim (AFP) - Sportliche Beute: Rund 150 Paar hochwertige Marken-Sportschuhe haben unbekannte Diebe im baden-württembergischen Sinsheim aus einem Lkw-Auflieger gestohlen. Die Täter schlitzten die Plane am Sattelauflieger des belgischen Lasters auf und suchten mit den in Sammelkartons verpackten Schuhen unerkannt das Weite, wie die Polizei am Sonntag in Mannheim mitteilte.

Der Laster war demnach auf dem Parkplatz eines Autohofs abgestellt. "Zum Abtransport müssen die Täter zumindest einen Kleinlaster benutzt haben", heißt es im Polizeibericht. Die Kriminellen richteten einen Schaden von weit über 10.000 Euro an. Die Polizei sucht nun Zeugen des nächtlichen Diebstahls.