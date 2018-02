Behörden von Dubai geben Obduktionsergebnis bekannt

Polizei: Bollywood-Star Sridevi ertrank nach Ohnmacht in Badewanne

Dubai (AFP) - Die Bollywood-Schauspielerin Sridevi Kapoor ist nach einem Ohnmachtsanfall in der Badewanne ihres Hotelzimmers ertrunken. Das gab die Polizei in Dubai am Montag nach der Obduktion von Sridevis Leiche bekannt. Die 54-Jährige war am Samstagabend in Dubai gestorben, wo sie die Hochzeit ihres Neffen besucht hatte. Zunächst hatte es geheißen, Sridevi habe einen Herzinfarkt erlitten.

Vor Sridevis Haus wurde eine Gedenktafel aufgestellt © AFP

Die als Shree Amma Yanger Ayappan geborene Schauspielerin gehörte zu den Superstars des indischen Kinos. Sie begann ihre Schauspielkarriere bereits im Alter von vier Jahren und spielte in rund 300 Filmen mit. Sridevis sterbliche Überreste sollten am Montag mit einem Charterflugzeug nach Mumbai gebracht werden. Dort harrten zahlreiche Fans vor ihrem Wohnhaus aus.