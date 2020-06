Thabane musste wegen mutmaßlicher Verwicklung in die Tat bereits zurücktreten

Polizei: Lesothos Ex-Regierungschef zahlte 20.000 Euro für Mord an Ex-Frau

Maseru (AFP) - In der Affäre um die mutmaßliche Verwicklung von Lesothos zurückgetretenen Regierungschef Thomas Thabane in die Ermordung seiner Ex-Frau Lipolelo hat die Polizei erdrückende Anschuldigungen erhoben: Thabane und seine jetzige Frau zahlten demnach umgerechnet mehr als 20.000 Euro an Auftragskiller, wie aus am Mittwoch bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen hervorgeht. Thabane und seine jetzige Frau Maesaiah "wollten den Tod der Verstorbenen, so dass Maesaiah die Position der First Lady einnehmen kann", erklärt darin der zuständige Ermittler zum Motiv für die Tat.

Der 80-jährige Thomas Thabane © AFP

Lipolelo Thabane war im Juni 2017 in einem Außenbezirk der Hauptstadt Maseru erschossen worden. Zwei Tage später wurde ihr Mann in sein Amt eingeführt. Das Noch-Ehepaar hatte sich zu dem Zeitpunkt einen erbitterten Scheidungskrieg geliefert.

Gegen die 43-jährige Maesaiah Thabane wurde bereits Anklage erhoben, gegen den 80-jährigen Ex-Regierungschef bisher nicht. Allerdings musste er wegen der Affäre im vergangenen Monat zurücktreten. Insgesamt sollen die beiden den Auftragskillern umgerechnet rund 150.000 Euro versprochen haben, gezahlt wurden zunächst gut 20.000.