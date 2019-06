Geisel unverletzt - Spezialkräfte überwältigen Täter

Polizei beendet Geiselnahme in Justizvollzugsanstalt Lübeck

Berlin (AFP) - Die Polizei hat eine Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck am Montagabend beendet. Spezialkräfte hätten den Täter überwältigt, sagte ein Polizeisprecher in Lübeck der Nachrichtenagentur AFP. Die Geisel sei unverletzt. Der Täter sei bei dem Zugriff leicht verletzt worden. Polizeibeamte seien bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen.

Justizvollzugsanstalt Lübeck © AFP

Ein bewaffneter Täter hatte nach Polizeiangaben am Montag eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) in seine Gewalt gebracht. Sie befinde sich in ärztlicher Betreuung. Den "Lübecker Nachrichten" zufolge handelte es sich um einen Häftling und eine angestellte Psychologin.

Die Polizei hatte einen Großeinsatz gestartet, auch Spezialeinheiten wurden in Lübeck zusammengezogen. Laut den "Lübecker Nachrichten" wurden im Verlauf der Geiselnahme Straßen gesperrt und das Gebäude von schwer bewaffneten Polizisten umstellt. Einsatzkräfte seien aus ganz Schleswig-Holstein angefordert worden. Die Polizei kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz an.