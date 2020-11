Hochzeitsgesellschaft mit hohen Geschwindigkeiten auch auf Standstreifen unterwegs

Polizei beschlagnahmt Luxusautos nach mutmaßlichem Rennen auf Brandenburger Autobahn

Neuruppin (AFP) - Beamte der Brandenburger Autobahnpolizei und der Berliner Polizei haben nach einem mutmaßlichen Rennen auf der Autobahn 24 zwischen Hamburg und Berlin sieben hochwertige Wagen beschlagnahmt. Zeugen alarmierten die Polizei weil die Fahrzeuge am Sonntag mit teilweise hohen Geschwindigkeiten auch auf dem Standstreifen fuhren, wie die Polizei in Neuruppin am Montag mitteilte. Bei dem Konvoi soll es sich um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt haben, die die Braut nach Berlin bringen wollte.

Blaulicht © AFP

Die Polizei beschlagnahmte die Autos und zog die Führerscheine der Fahrer ein. Die Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren werden verdächtigt, an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben. Die Insassen der Fahrzeuge wurden mit dem Bus zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht und mussten ihre Reise von dort per S-Bahn fortsetzen.