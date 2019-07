Polizei durchsucht nach Brandanschlag in Japan Wohnung von Verdächtigem

Tokio (AFP) - Eine Woche nach dem verheerenden Brandanschlag auf ein Trickfilmstudio im japanischen Kyoto hat die Polizei die Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsucht. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK zeigte am Freitag Bilder, wie Polizisten mit Handschuhen und großen weißen Kisten an der Wohnung des Verdächtigen in der Stadt Saitama nördlich von Tokio ankommen. Berichten zufolge suchen die Ermittler nach Anhaltspunkten über Motiv und Vorgehen des Mannes.

Ausgebranntes Trickfilmstudio © AFP

Bei dem Brandanschlag auf das Gebäude des Studios von Kyoto Animations am vergangenen Donnerstag waren 34 Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Angreifer Shinji Aoba erlitt selbst schwere Brandverletzungen und befindet sich Medienberichten zufolge noch im Krankenhaus.

Aoba soll Kyoto Animations vorgeworfen haben, eine Idee von ihm gestohlen zu haben. Medienberichten zufolge wurde aber bislang keine Verbindung zwischen dem Mann und dem Studio gefunden. Der tödliche Brandanschlag hatte über die Grenzen Japans hinaus für Entsetzen und Trauer gesorgt.