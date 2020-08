Fahrer hielt Wagen in Düsseldorf erst beim Anblick gezogener Polizeipistole an

Polizei entdeckt Stoffbeutel mit über 340.000 Euro in gestoppten Gelände-SUV

Düsseldorf (AFP) - Mit mehr als 340.000 Euro Bargeld in seinem Auto hat sich ein 27-Jähriger am späten Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt einer Polizeikontrolle wegen eines Verkehrsverstoßes entziehen wollen. Der Fahrer stoppte seinen Gelände-SUV nach Polizeiangaben erst, als die Beamten mit Schusswaffengebrauch drohten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Blaulicht auf Polizeiwagen © AFP

Bei der Durchsuchung des Geländewagens entdeckten die Polizisten dann unter den Polstern der Rücksitzbank das Bargeld - die gut 340.000 Euro waren in zwei Stoffbeuteln verpackt. Am Körper trug der 27-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis weiteres Geld bei sich, so dass die Beamten insgesamt 345.550 Euro fanden. Aufschluss über die Hintergründe sollen nun die weiteren Ermittlungen geben.