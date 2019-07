Pyrotechnik von LKA-Spezialisten entsorgt - Ermittlungen gegen 25-Jährige

Polizei entdeckt kistenweise illegale Feuerwerkskörper in Paderborner Keller

Paderborn (AFP) - Im Keller einer Wohnung in Paderborn hat die Polizei ein umfangreiches Lager illegaler Feuerwerkskörper entdeckt und eine Palette voll mit Böllern und unbekannten Sprengstoffen beschlagnahmt. Eine 25-jährige Hausbewohnerin soll mit den in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerksartikeln sowie Drogen gehandelt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen die Frau wird nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und Drogenhandels ermittelt.

Bei der Durchsuchung der Doppelhaushälfte fanden die Beamten in der Nacht zum Sonntag kistenweise aus dem Ausland stammende Feuerwerkskörper mit unbekannter Sprengwirkung, die ungesichert in Schränken und Regalen aufbewahrt wurden. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten Tüten mit Marihuana und größere Bargeldsummen. Die Feuerwehr transportierte die Feuerwerkskörper zur Polizeiwache, wo sie von Sprengstoffexperten des Düsseldorfer Landeskriminalamts (LKA) zur Vernichtung abgeholt wurden.