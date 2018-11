Beutegut aus früherem Diebstahl in Thüringen überraschend wieder aufgetaucht

Polizei entdeckt nach Einbruch in Wohnung gestohlenes Gemälde an der Wand

Erfurt (AFP) - Bei einem Einsatz nach einem Einbruch haben überraschte Polizisten in einer Wohnung in Thüringen ein Beutestück aus einem anderen Diebstahl entdeckt: An einer Wand der Wohnung einer 33-jährigen Frau in Sömmerda hing eines von fünf Gemälden, die im September aus einem örtlichen Ärztehaus gestohlen worden waren, wie die Polizei am Mittwoch in Erfurt mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Das Gemälde mit dem Titel "Hunde nach Franz Marc" nahmen die Polizisten mit. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, wie das Bild in die Wohnung kam, zu der die Beamten am Dienstag wegen eines dortigen Einbruchsdiebstahls gerufen wurden. Zum Verbleib der anderen vier Bilder machte die 33-Jährige laut Polizei keine Angaben. Die fünf Werke im Wert von insgesamt rund 2000 Euro waren am 21. September um die Mittagszeit aus einem Flur des Ärztehauses in Sömmerda gestohlen worden.