Verdächtiger und Komplizen sollen Taxigutscheine für Kunden missbraucht haben

Polizei ermittelt gegen Bahnmitarbeiter wegen Betrugs mit Gutscheinen

Dortmund (AFP) - Die Bundespolizei ermittelt gegen einen Bahnmitarbeiter und weitere Verdächtige, die die Bahn mithilfe unrechtmäßig ausgegebener Taxigutscheine betrogen haben sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Bundespolizei am Donnerstag mitteilten, soll der Hauptverdächtige unerlaubt Taxigutscheine der Bahn an zwei Dortmunder Taxifahrer weitergegeben haben, die diese in voller Höhe bei der Deutschen Bahn abgerechnet haben sollen, ohne entsprechend Bahnkunden zu befördern.

Logo der Deutschen Bahn auf einem ICE © AFP

Seit mehreren Monaten laufen demnach Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen die drei Verdächtigen. "Um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erzeugen, sollen die Taxischeine immer dann ausgestellt worden sein, wenn es auch tatsächlich zu Störungen im Bahnverkehr kam", erklärten die Behörden. Auch gegen zwei weitere Bahnmitarbeiter werde ermittelt. Die Ermittler bezifferten den Schaden für die Bahn bislang auf etwa 156.000 Euro.