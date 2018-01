Zunächst keine Hinweise auf möglichen Hintergrund

Polizei ermittelt nach Fund von zwei Brandsätzen im Finanzamt von Hannover

Hannover (AFP) - Die Polizei ermittelt nach dem Fund von zwei Brandsätzen im Finanzamt von Hannover nach den möglichen Hintergründen der Tat. Bisher gebe es aber keinerlei Hinweise auf einen Täter, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover am Sonntag. Es gebe auch kein Bekennerschreiben.

Rettungskräfte vor dem Finanzamt © AFP

Nachdem am Freitag ein Brandsatz in einem Aktenraum des Behördenbaus gefunden worden war und das Finanzamt vollständig evakuiert wurde, hatten Polizisten das Gebäude mehrere Stunden lang abgesucht und dabei am Samstag einen weiteren Brandsatz entdeckt. Beide Sprengkörper waren nach den ersten Erkenntnissen funktionsfähig. Experten des Landeskriminalamts wurden mit der Untersuchung beauftragt.