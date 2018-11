Beamte hatten Hinweise auf scharfe Waffen bei zwei Militaria-Sammlern

Polizei findet Maschinengewehre bei Wohnungsdurchsuchungen in NRW

Siegburg (AFP) - Die Polizei hat in den Wohnungen von zwei Männern im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis mehrere Maschinengewehre und weitere Schusswaffen gefunden. Die Waffen waren augenscheinlich funktionsfähig und offensichtlich nicht zu Sammelzwecken unbrauchbar gemacht worden, wie die Ermittler am Freitag in Siegburg mitteilten. Die Männer im Alter von 23 und 51 Jahren konnten demnach keine Genehmigung für den Besitz der Kriegswaffen vorweisen.

Blaulicht der Polizei © AFP

Auch die Herkunft der Schusswaffen war zunächst unklar. Laut Polizei waren die Beamten einem Hinweis nachgegangen, dass die beiden Männer begeisterte Sammler von Militaria seien und sich in ihrer Sammlung auch scharfe Waffen befinden sollten. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht ermittelt.