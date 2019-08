Tatverdächtiger festgenommen - 23-jährige Nathalie M. bislang nicht gefunden

Polizei in Flensburg ermittelt nach Verschwinden einer Frau wegen Totschlags

Flensburg (AFP) - Die Polizei im schleswig-holsteinischen Flensburg ermittelt nach dem Verschwinden einer jungen Frau wegen Totschlags gegen einen 46-Jährigen. Der Tatverdächtige aus dem Kreis Nordfriesland wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Über den Verbleib der Vermissten herrschte aber Unklarheit, ihre Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Die 23-jährige Nathalie M. aus Stadum wird seit dem 17. August vermisst. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Am Mittwoch und Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte das Haus und das Grundstück des Verdächtigen. Der 46-Jährige wurde am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen.