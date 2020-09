Bauteile für Solaranlagen im Wert hunderttausender Euro gestohlen

Polizei in Hessen entdeckt hochwertiges Diebesgut in Pannenlastwagen

Friedberg (AFP) - Durch Zufall haben Polizisten in Hessen in einem Pannenlastwagen hochwertiges Diebesgut entdeckt. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand sich mehr als ein Dutzend mutmaßlich gestohlener Bauteile für Solaranlagen im Wert von mehreren hunderttausend Euro, wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte.

Blaulicht © AFP

Demnach war eine Streife am Samstag auf den herrenlosen und schlecht beleuchteten Lastwagen auf dem Standstreifen der Autobahn 45 bei Altenstadt aufmerksam geworden. Da der Fahrer vor Ort nicht gefunden werden konnte, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Dann wurde die Ladefläche geöffnet, wo die Beamten die Bauteile entdeckten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Vielzahl der Bauteile in jüngster Zeit in der Nähe von Bamberg gestohlen worden waren. Mehr als die Hälfte der beschlagnahmten Teile konnte dem Betrieb bis Dienstag zweifelsfrei zugeordnet werden. Der Besitzer der Bauteile wurde über den Fund informiert.