Hunderte Kilo Crystal Meth beschlagnahmt - Beamte geraten unter Beschuss

Polizei in Myanmar führt Razzien gegen Drogenlabors im Dschungel

Rangun (AFP) - Die Polizei in Myanmar hat nach eigenen Angaben groß angelegte Razzien gegen Drogenlabors im Dschungel gestartet. Bei dem Einsatz in der Provinz Shan im Norden des Landes seien bereits mehrere hundert Kilo Crystal Meth beschlagnahmt worden, sagte ein Beamter der Anti-Drogen-Behörde am Donnerstag.

Drogenlabor im Dschungel von Myanmar © AFP

Zum Beginn des Einsatzes vor gut einer Woche seien die Beamten unter schweren Beschuss geraten, sagte der Beamte. Wenige Tage später kehrten sie zurück und hoben ein riesiges Drogenlabor aus, das aus fast einhundert Hütten bestand. 750 Kilo Crystal Meth und 9000 mit Koffein versetzte Methamphetamin-Tabletten wurden beschlagnahmt.

Von der Armee veröffentlichte Fotos zeigen aus Baumstämmen und Planen gezimmerte Hütten sowie zahlreiche Säure-Fässer und -Flaschen, Kühltruhen und Tee-Säcke, die häufig zum Drogenschmuggel genutzt werden.

Experten zufolge ist Myanmar mittlerweile der größte Produzent von Crystal Meth weltweit. In Drogenlaboren im Dschungel von Shan werden riesige Mengen Crystal Meth und Methamphetamin-Pillen hergestellt und über Bangladesch, Laos und Vietnam bis nach Japan, Südkorea und Australien geschmuggelt.