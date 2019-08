Tierärztin erlöst schwer verletztes Tier von seinen Leiden

Polizei in NRW ermittelt wegen Katze mit Pfeil im Rumpf und Schusswunden

Euskirchen (AFP) - Eine Katze mit einem Pfeil im Rumpf und mehreren Schussverletzungen haben Anwohner im nordrhein-westfälischen Blankenheim entdeckt. Das Tier wurde in einem Garten eingefangen und musste später wegen seiner schweren Verletzungen von einer Tierärztin eingeschläfert werden, wie die Polizei am Mittwoch in Euskirchen mitteilte. Der oder die Täter waren zunächst unbekannt. Die Kripo nahm Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf.

Die Tierärztin schläferte die Katze ein, um sie von ihrem Leiden zu befreien, wie die Polizei betonte. Bei der Untersuchung des Tiers fand die Veterinärin zudem insgesamt vier Schusswunden am Rumpf des Tiers, die vermutlich von einem Luftgewehr stammten.