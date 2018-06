Dutzenden Razzien in mehreren Provinzen

Polizei in Spanien geht mit Großeinsatz gegen armenische Mafia vor

Madrid (AFP) - Die Polizei in Spanien ist in einem landesweiten Großeinsatz gegen die armenische Mafia vorgegangen. In sechs Provinzen habe es am Dienstag mehr als 70 Razzien gegeben, teilte die Polizei mit. Mehr als 140 Verdächtige sollten demnach unter anderem in Madrid, Barcelona und Valencia festgenommen werden.

Spanische Polizei geht gegen armenische Mafia vor © AFP

Mehr als tausend Polizisten waren den Angaben zufolge im Einsatz, darunter auch Einsatzkräfte der katalanischen Mossos d'Esquadra. Auch Interpol und Europol unterstützten die Fahndung.

Der Einsatz richte sich gegen eine der "größten armenischen Gruppen organisierter Kriminalität in Europa", erklärte die Polizei weiter. Der Mafiaring sei im Drogenhandel, Waffenhandel, Tabakschmuggel sowie bei der Geldwäsche und illegalen Sportwetten aktiv.