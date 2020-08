Zugriff in Wahner Heide - Täter war Mitarbeiter in Geldnöten

Polizei nimmt Erpresser eines Kölner Unternehmers bei Geldübergabe fest

Bergisch Gladbach (AFP) - Bei der Geldübergabe in der Wahner Heide bei Köln hat die Polizei den Erpresser eines Kölner Unternehmers festgenommen. Der Täter hatte von dem 51-jährigen Inhaber einer mittelständischen Firma am vergangenen Dienstag per SMS einen höheren Geldbetrag gefordert, wie die Polizei am Montag in Bergisch Gladbach mitteilte. Anderenfalls drohte der Erpresser demnach damit, den beiden Töchtern des Firmeninhabers Gewalt anzutun.

Nach umfangreiche Ermittlungen gelang der Polizei am Freitag bei der Geldübergabe in dem Heidegebiet im Rheinisch-Bergischen Kreis die Festnahme eines Tatverdächtigen. "Der Festgenommene entpuppte sich als aktueller Firmenmitarbeiter in Geldnöten", hieß es im Polizeibericht. Der geständige Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.