25-Jähriger arbeitete als Reinigungskraft in Verwaltungshochhaus

Polizei nimmt Verdächtigen nach Brand in Bonner Stadthaus fest

Bonn (AFP) - Nach einem Brand am Hauptsitz der Stadtverwaltung im Bonner Stadthaus hat die Polizei einen 25-jährigen Reinigungsmitarbeiter unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen. Die Ermittler prüfen zudem nach Polizeiangaben vom Donnerstag, ob der Mann für einen zweiten Brand verantwortlich sein könnte. In den Untergeschossen des Hochhauses hatte es am Donnerstag vergangener Woche und erneut am vergangenen Montag gebrannt.

Bonner Stadthaus © AFP

In beiden Fällen musste das Stadthaus vorübergehend evakuiert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich zuletzt bezüglich des ersten Brands der Tatverdacht gegen den 25-Jährigen.

Der Mann war demnach über eine Zeitarbeitsfirma als Reinigungskraft im Stadthaus beschäftigt. Eine Richterin erließ gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl, der in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.