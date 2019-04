Italiener erschlich sich 137.000 Euro Invalidenrente und eine Papstaudienz

Polizei nimmt betrügerischen Rollstuhl-Simulanten in Florenz fest

Rom (AFP) - Er hat sogar den Papst hinters Licht geführt: Die italienische Polizei hat in Florenz einen Mann festgenommen, der sich fälschlicherweise zwölf Jahre lang als querschnittsgelähmt ausgab. Ihm wird schwerer Betrug vorgeworfen, wie italienische Medien am Donnerstag berichteten. Der Italiener soll sich insgesamt 137.000 Euro Invalidenrente erschlichen haben.

Einen Rollstuhl braucht Roberto G. eigentlich gar nicht © AFP

Die Geschichte des mutmaßlichen Betrugs beginnt im Jahr 2007. Damals, so berichtet die Tageszeitung "La Repubblica", täuschte Roberto G. einen Unfall vor. Er bat einen Freund so zu tun, als habe er G. mit dem Auto überfahren. Mithilfe eines falschen Attests täuschte der Verdächtige alle Ärzte, die ihn untersuchten.

Der mutmaßliche Betrüger bewegte sich in der Folge fast ausschließlich im Rollstuhl fort. Um nicht aufzufliegen, spritzte er sich das Betäubungsmittel Lidocain, das seine Beinmuskulatur erschlaffen ließ.

Im Jahr 2014 trieb G. sein falsches Spiel nach Medienberichten auf die Spitze: In einem langen Brief an Papst Franziskus beschrieb er die Schwierigkeiten, die ihm seine Behinderung angeblich täglich bereitete. Der gerührte Pontifex lud den Verdächtigen daraufhin in den Vatikan ein und empfing ihn vor einem großen Publikum und zahlreichen Fotografen. "Der Papst hat mir den Himmel wieder geöffnet", sagte G. damals.

Am Dienstag hatte der mutmaßliche Betrüger dann ausgespielt. Die Polizei nahm ihn fest, als er ein Flugzeug verließ und ohne Schwierigkeiten die Gangway hinabstieg. Zuvor hatten ihn bereits zahlreiche Fotos und Videos als Betrüger entlarvt. Auch seine ehemalige Haushaltshilfe berichtete, G. habe sich zu Hause stets frei bewegen können.