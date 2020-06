Festnahmen erfolgten in mehreren Regionen Frankreichs

Polizei nimmt sechs Verdächtige wegen Diebstahls von Banksy-Gemälde fest

Paris (AFP) - In Frankreich sind sechs Verdächtige wegen des Diebstahls eines Banksy-Gemäldes aus dem Pariser Musikclub Bataclan festgenommen worden. Die Verdächtigen wurden in dieser Woche in mehreren Regionen Frankreichs in Gewahrsam genommen, wie es am Samstag aus Polizei- und Justizkreisen hieß. Zwei von ihnen seien wegen Diebstahls angeklagt worden, vier weitere wegen Verschleierung der Tat.

Banksy-Gemälde vom Bataclan © AFP

Alle sechs Verdächtigen befinden sich demnach in Untersuchungshaft. Das dem britischen Graffiti-Künstler Banksy zugeschriebene Bild war vor mehr als zwei Wochen in Italien wieder aufgetaucht. Die italienische Polizei stellte es bei einer Razzia im Zentrum des Landes sicher.

Das Kunstwerk erinnert an den islamistischen Anschlag im Bataclan mit 90 Todesopfern im Jahr 2015. Es zeigt eine trauernde junge Frau und war an einem Notausgang des Musikclubs angebracht. Die Diebe hatten das Bild im Januar vergangenen Jahres aus der Tür herausgeschnitten. "Banksys Werk, ein Symbol der Erinnerung, das allen gehört - Anwohnern, Parisern, Bürgern der Welt - ist uns genommen worden", erklärte das Bataclan damals.

Banksy ist der prominenteste Graffiti-Künstler der Welt, seine Identität ist aber nur einer Handvoll Vertrauter bekannt. Seine Werke sind in vielen Ländern an Wänden und Mauern zu sehen. Häufig haben die Bilder politische Botschaften.