Streifenwagenbesatzung gelingt Familienzusammenführung in Duisburg

Polizei rettet Entenküken nach Sturz in Gully

Duisburg (AFP) - Aus einer misslichen Lage hat die Polizei am Pfingstmontag in Duisburg sechs Entenküken befreit. Ein aufmerksamer Bürger hatte beobachtet, wie die Küken allesamt in einen Gully stürzten. Die Entenmutter habe hilflos vor dem Abwasserschacht gestanden, teilte die Polizei mit. Einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung sei es dann gelungen, "alle Entchen augenscheinlich unverletzt" zu retten und die Familie wieder zusammenzuführen.

Entenküken © AFP

Die ungewöhnliche Rettungsaktion ereignete sich demnach im Stadtteil Wanheimerort. Die gefiederte Gruppe habe ihren Weg schließlich ungefährdet fortsetzen können, erklärten die Beamten - "nach kurzer polizeilicher Begleitung".