Überwachungskamera filmte parkendes Auto am Tatort in London

Polizei sucht nach Diebstahl von Waffen aus James-Bond-Filmen nach Zeugen

London (AFP) - Sechs Monate nach dem Diebstahl mehrerer Waffen aus James-Bond-Filmen hat die britische Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Die Londoner Metropolitan Police veröffentlichte am Montag Aufnahmen einer Überwachungskamera, die ein parkendes Auto in der Nähe des Tatorts zeigen. Aus diesem Auto heraus war nach Überzeugung der Ermittler der Tatort ausgespäht worden. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Scotland Yard stellt Ermittlungen zu Pädophilenring ein © AFP

Die Filmwaffen waren am 23. März aus einem Haus in Enfield, einem Vorort im Norden der britischen Hauptstadt, gestohlen worden. Eine der deaktivierten Waffen, eine Llama-Pistole aus dem 007-Film "Stirb an einem anderen Tag", wurde wenige Tage später auf einem Feld wiedergefunden.

Von vier weiteren Waffen fehlt aber weiter jede Spur, darunter eine PPK Walther, die Roger Moore in "Im Angesicht des Todes" bei einer Verfolgungsjagd auf dem Eiffelturm in Paris getragen hatte.

Auch die nun veröffentlichen Überwachungsbilder "erinnern an einen James-Bond-Film", wie der Polizist Paul Ridley erklärte. "Man kann sogar den Blitz einer Kamera des Fahrzeuginsassen bei der Observierung sehen." Die Ermittler sind überzeugt, dass die Insassen des Fahrzeugs "an dem Verbrechen beteiligt waren", das wenige Minuten später verübt wurde.