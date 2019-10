Ermittler wollen Sachverständigen hinzuziehen - Opfer waren offenbar Mieter

Polizei sucht nach Ursache von Hausexplosion mit zwei Toten in Essen

Essen (AFP) - Nach einer Explosion in einem Essener Mehrfamilienhaus mit zwei Toten haben Brandermittler der Polizei die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung vom Freitagnachmittag aufgenommen. Zudem soll ein Brandsachverständiger in den kommenden Tagen den Unglücksort untersuchen, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Nach der Explosion mit anschließendem Brand hatten Rettungskräfte im zweiten Obergeschoss die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden.

Feuerwehreinsatz nach Explosion in Essener Wohnhaus © AFP

Vermutlich handelte es sich bei den Toten um Mieter des Hauses. Eine Obduktion der Leichen soll nun Klarheit über die genaue Todesursache bringen. Mehrere Zeugen hatten am Freitag gegen 17.15 Uhr einen lauten Knall im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses vernommen und die Einsatzkräfte alarmiert.