2500 blühende Marihuanapflanzen in Villa am Kurpark von Bad Vilbel entdeckt

Polizei und Zoll heben professionelle Drogenplantage in Hessen aus

Wiesbaden (AFP) - In einer Villa am Kurpark im hessischen Bad Vilbel haben Polizei und Zoll eine professionell betriebene Drogenplantage mit 2500 blühenden Marihuanapflanzen entdeckt. Die Drogenfahnder nahmen zwei Männer im Alter von 45 und 57 Jahren sowie den den 39-jährigen Eigentümer des Anwesens fest, wie das hessische Landeskriminalamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Zudem beschlagnahmten die Beamten rund 13.500 Euro Bargeld.

Notrufnummer statt Taxihotline © AFP

Die Tätergruppe hatte den Angaben zufolge die Villa und das Nebengebäude komplett für die professionelle Aufzucht von Marihuanapflanzen umgebaut und zu diesem Zweck mit Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Entlüftungsanlagen ausgestattet. Dem Zugriff in dem Anwesen am Mittwoch waren mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen.