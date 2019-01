Anwalt spricht von Standard-Vorgehen

Polizei von Las Vegas fordert DNA-Probe von Ronaldo nach Vergewaltigungsvorwurf

Los Angeles (AFP) - Im Zuge der Ermittlungen gegen Fußballstar Cristiano Ronaldo wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs hat die Polizei von Las Vegas eine DNA-Probe von Ronaldo angefordert. Der Anwalt des Stürmer-Stars, Peter Christiansen, bezeichnete die Forderung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als Standard-Vorgehen.

Cristiano Ronaldo © AFP

Ronaldo habe immer betont, "dass das, war 2009 in Las Vegas geschah, einvernehmlich war", sagte der Anwalt. Daher sei es "nicht überraschend, dass DNA vorhanden ist" und die Polizei diese im Zuge ihrer Ermittlungen anfordere.

Die Polizei der Glücksspiel-Stadt erklärte, sie habe die italienischen Behörden um die Entnahme einer DNA-Probe bei dem Juventus-Turin-Spieler gebeten. Es handele sich um das übliche Verfahren bei Vorwürfen sexueller Gewalt.

Die 34-jährige Kathryn Mayorga wirft Ronaldo vor, sie im Juni 2009 in seiner Hotelsuite in Las Vegas vergewaltigt zu haben, nachdem sich die beiden zuvor in einem Nachtclub kennengelernt hatten. Mayorga hatte bereits 2009 Anzeige erstattet und war ärztlich untersucht worden. Nachdem die junge Frau ihre Vorwürfe im vergangenen Jahr erneuerte, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Mayorga erhielt nach eigenen Angaben 375.000 Dollar, damit sie in dem Fall Stillschweigen bewahrt. Ronaldos Anwälte betonen, ein Schweigeabkommen zwischen dem Ex-Model und dem Fußballer sei "in keinem Fall ein Schuldeingeständnis".