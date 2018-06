36-Jähriger in Hagen durch Biss leicht verletzt

Polizeihund Manfred stellt mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat

Hagen (AFP) - Aufmerksame Nachbarn und Polizeihund Manfred haben im nordrhein-westfälischen Hagen die Pläne eines mutmaßlichen Einbrechers durchkreuzt. Nachdem die Nachbarn in der Nacht zum Samstag ein Scheibenklirren hörten, alarmierten sie die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Die anrückenden Beamten entdeckten dann eine eingeschlagene Glasscheibe an einer Tür an der Rückseite des Hauses und begannen, das Gebäude zu durchsuchen.

Im Haus habe der Diensthund den 36-jährigen mutmaßlichen Einbrecher dann gestellt, erklärte die Polizei. Da der Mann versucht habe, gegen den Hund vorzugehen, habe Manfred ihm ins Bein gebissen. Dabei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Einbruchs rechnen.