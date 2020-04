Ressortchef soll gegen Restriktionen in Corona-Krise verstoßen haben

Polizeiminister in Lesotho im Visier der Polizei

Maseru (AFP) - In Lesotho ist der Polizeiminister selber ins Visier der Polizei geraten, weil er mutmaßlich gegen in der Corona-Krise geltende Restriktionen verstoßen hat. Den möglichen Regelverstößen von Minister Lehlohonolo Moramotse werde nachgegangen, verlautete am Donnerstag aus Polizeikreisen. Zuvor öffentlich gewordene Bilder von einer Überwachungskamera zeigen, wie der Minister für die Polizei und öffentliche Sicherheit Kisten mit alkoholischen Getränken vor einem Warenlager in einen Wagen lädt.

Soldaten patroullieren in Maseru, der Hauptstadt von Lesotho © AFP

In dem südafrikanischen Kleinstaat gilt wegen des Coronavirus seit Ende März eine Ausgangssperre. Außerdem ist dort wegen der Pandemie der Verkauf von Alkohol verboten.

Zwar wurde in Lesotho bislang kein einziger Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Doch hegen die Behörden die Sorge, dass die Pandemie von der Republik Südafrika aus in ihr Land übergreifen könnte. Lesotho ist vom Territorium des Nachbarstaates umschlossen. Im Staat Südafrika zählten die Behörden bis Donnerstag 1845 Coronavirus-Infektionsfälle.

dja