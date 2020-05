Verdächtiger nach nächtlicher Fahndung und weiterem Schusswechsel festgenommen

Polizist bei Verkehrskontrolle in NRW angeschossen und schwer verletzt

Hagen (AFP) - Bei einem Schusswechsel während einer Fahrzeugkontrolle im nordrhein-westfälischen Gevelsberg ist am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 28-jähriger Polizist schwer verletzt worden. Der 36-jährige Tatverdächtige floh nach den Schüssen, wurde jedoch im Zuge einer Fahndung gut vier Stunden später in Gevelsberg festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Hagen mitteilten.

Blaulicht an Einsatzwagen © AFP

Bei der Festnahme gab es dann eine weiteren Schusswechsel, bei dem der mutmaßliche Täter schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen bestand bei beiden Verletzten keine Lebensgefahr. In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) forderte angesichts der Tat "eine gesellschaftliche Debatte über Gewalt". Nach Angaben des Düsseldorfer Innenministeriums gab der Täter mehrere Schüsse auf den 28-Jährigen und dessen Kollegen ab. Ein Schuss traf den Beamten am Oberkörper. Wahrscheinlich rettete dem 28-Jährigem demnach nur seine Schutzweste das Leben.