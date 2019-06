Beamter flüchtet mit 64 Kilogramm Drogen

Polizist in Myanmar tauscht beschlagnahmtes Crystal Meth gegen Salz aus

Rangun (AFP) - In Myanmar hat ein Polizist 64 Kilogramm beschlagnahmtes Crystal Meth gegen Salz ausgetauscht und ist mit den echten Drogen getürmt. Wie die Polizei des südostasiatischen Landes am Dienstag mitteilte, fiel der Tausch bei einer Inventur beschlagnahmter Drogenpakete in einer Polizeiwache im Bundesstaat Shan auf. 64 von insgesamt 103 Drogenpaketen seien gefälscht gewesen, sagte der stellvertretende Polizeichef des Bezirks Kengtung, Myint Swe.

Crystal Meth © AFP

Der Polizist wurde am Sonntag festgenommen - mehrere Fahrtstunden von Kengtung entfernt. Er wurde zum Verhör zurück nach Kengtung geflogen. Er hatte das Crystal Meth nach Polizeiangaben durch Alaunsalz sowie andere Stoffe ersetzt, die ähnlich aussehen wie die Droge. 64 Kilogramm Crystal Meth haben in Myanmar einen Straßenverkaufswert von umgerechnet mehr als 740.000 Euro.

Drogenexperten gehen davon aus, dass Myanmar mittlerweile der größte Crystal-Meth-Produzent weltweit sein könnte. In Drogenlaboren im Dschungel von Shan werden riesige Mengen Crystal Meth und Methamphetamin-Pillen hergestellt und über Bangladesch, Laos und Vietnam bis nach Japan, Südkorea und Australien geschmuggelt. Ende März hatten Ermittler auf einem Boot vor der Südküste Myanmars 1,7 Tonnen Crystal Meth im Wert von fast 27 Millionen Euro gefunden.