Mutmaßlicher Täter schießt bei Festnahme erneut auf Beamte

Polizist in Nordrhein-Westfalen bei Kontrolle angeschossen und schwer verletzt

Hagen (AFP) - In Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle angeschossen und schwer verletzt worden. Bei der Kontrolle eines 36-Jährigen in Gevelsberg kam es zunächst zu einem Schusswechsel zwischen dem Autofahrer und den Beamten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mitteilten.

Blaulicht © AFP

Der 36-Jährige flüchtete daraufhin in zunächst unbekannte Richtung. Nach einer Fahndung, bei der unter anderem ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz kamen, wurde er rund vier Stunden später in Gevelsberg gestellt. Bei der Festnahme schoss der Mann den Angaben zufolge erneut auf die Polizisten und wurde dabei selbst schwer verletzt.

Sowohl der angeschossene Polizist als auch der Verdächtige schweben nach Angaben der Ermittler nicht in Lebensgefahr. Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei übernahmen die Ermittlungen.